Social-democrații, luminați de Toader: Președintele nu are competență pentru revocarea unui ministru; Vasilescu poate fi propusă la Dezvoltare

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, că preşedintele României nu are nicio competenţă cu privire la revocarea din funcţie a unui ministru, iar Lia Olguţa Vasilescu poate fi propusă pentru a prelua Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

"Preşedintele nu are nicio competenţă cu privire la eliberarea, vacantarea postului la cererea prim-ministrului, pentru că Guvernul nu este la Preşedinţie, Guvernul nu este al preşedintelui, Guvernul este la Guvern, în partea cealaltă, coordonat de prim-ministru care şi-a angajat răspunderea punerii în aplicare a programului de guvernare, cu oamenii pe care i-a propus. Prin urmare, în momentul în care vorbim de un post vacant, nu există această discuţie, că preşedintele nu ar avea la ce să se opună. Când vorbim de un post ocupat, premierul propune vacantarea şi numirea altui ministru, preşedintele nu are nicio competenţă asupra revocării. Aici este o competenţă exclusivă, deplină a prim-ministrului", a explicat Toader, la Palatul Parlamentului, după ce a participat la şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD.



Tudorel Toader a spus că aceeaşi persoană, respinsă de preşedinte pentru un minister, poate fi propusă pentru a ocupa un alt portofoliu.



"Preşedintele nu poate să refuze cuiva vocaţia de a deveni ministru. Eşti preşedinte 10 ani, 'x' nu va fi ministru cât voi fi eu. Prin urmare, eu am exprimat la CExN, la care particip prima dată, astăzi, puncte de vedere bazate pe articolul 85 din Constituţie, pe decizia CCR din 2008, pe literatura relevantă de specialitate care promovează aceeaşi soluţie. Concret, da, doamna Olguţa Vasilescu poate fi propusă pentru a prelua Ministerul Dezvoltării, poate fi propusă, pentru că e un alt portofoliu", a precizat ministrul Justiţiei.

Declarația vine în contextul în care Liviu Dragnea l-a chemat pe Tudorel Toader în Comitetul Executiv Național al PSD ca să le spună social-democraților care este calea de urmat în conflictul pe care îl au cu Președintele Klaus Iohannis, după cum a declarat chiar liderul PSD, miercuri, la Parlament.

„L-am rugat să vină ca să ne lumineze, să ne spună care e calea de urmat în această situație inedită”, a declarat Liviu Dragnea, după ce a fost întrebat de ce a fost nevoie de prezența ministrului Justiției la ședința CExN al PSD.

Ajuns la Parlament pentru ședința social-democraților, Tudorel Toader nu dorise să spună de ce a fost chemat.„Am spus că la 17:00 sunt aici”, a afirmat ministrul la sosire. În plus, demnitarul a evitat răspunsul atunci când a fost întrebat dacă președintele Klaus Iohannis mai poate refuza propunerea Liei Olguța Vasilescu ca ministru, afirmând că se mai gândește și că va răspunde după ședință.



De partea cealaltă, când a fost întrebat de presă dacă PSD va reclama un conflict constituțional pe tema remanierii, președintele PSD a răspuns: „De-aia avem un ministru al Justiției foarte bun”.



Conducerea lărgită a PSD s-a reunit, miercuri, la Parlament, de la ora 17:00, într-o ședință a CExN, în contextul în care cu o zi în urmă președintele Klaus Iohannis a anunțat că nu va semna decretele de revocare pentru Paul Stănescu și Lucian Șova, motiv pentru care nu semna nici decretele de numire în funcția de ministru al Transporturilor pentru Olguța Vasilescu, respectiv a lui Ilan Laufer pentru portofoliul Dezvoltării și pentru poziția de vicepremier.



Ulterior, marți seară, social-democrații au votat în BPN-ul partidului ca Olguța Vasilescu să fie propusă pentru Ministerul Dezvoltării, iar Mircea Drăghici să fie propunerea partidului pentru Transporturi.