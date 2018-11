Viorica Dăncilă: Paul Stănescu și Lucian Șova NU vor să demisioneze! Am trimis revocările lor președintelui Iohannis (VIDEO)

PSD stă pe un butoi de pulbere. Comitetul Executiv Naţional al PSD a decis, miercuri, în ședință, să li se ceară demisia miniştrilor Paul Stănescu şi Lucian Şova, de la Dezvoltare, respectiv Transporturi.

Șova și Stănescu sunt cei pe care Klaus Iohannis a refuzat să-i revoce, iar în locul lor social-democrații îi vor pe Olguța Vasilescu, la Dezvoltare, și Mircea Drăghici, la Transporturi.

Totuși, Șova și Stănescu refuză să plece din funcții, lucru confirmat și de premierul Viorica Dăncilă.

”Am trimis deciziile de revocare ale celor doi miniștri. Eu sper ca ceea ce solicită un premier al României să fie luat în calcul de președinte.

Nu pot răspunde eu de ce ei nu vor să demisioneze. Eu sper ca domnul președinte să facă aceste numiri. Nu ne putem juca cu deciziile pe care le luăm. Sper să facă aceste nominalizări, având în vedere că trebuie să mergem la Bruxelles, să ne întâlnim cu colegiul comisarilor.”, a declarat Viorica Dăncilă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.