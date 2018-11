E oficial! PSD îi propune pe Vasilescu și Drăghici la Dezvoltare și Transporturi. Dăncilă: Olguța are competența să ocupe mai multe portofolii (VIDEO)

Este oficial! PSD-iștii au votat propunerile de miniştri pentru Dezvoltare şi Transporturi.

Astfel, la Ministerul Dezvoltării a fost propusă Lia Olguţa Vasilescu, fost ministru al Muncii, respinsă de Iohannis la Ministerul Transporturilor.

La Ministerul Transporturilor a fost propus Mircea Drăghici, trezorierul PSD.

Întrebată cum de Olguța Vasilescu are calificarea de a ocupa funcția de ministru pentru trei portofolii diferite, premierul Viorica Dăncilă a dat un răspuns ambiguu.

”Am observat că nu contează ce cred eu și ce competențe cred eu că are un om, ci că e hotărât acest lucru de către președintele României. Nu cred că e un lucru corect! Da, cred că are competența să ocupe mai multe portofolii. Am propus-o la Transporturi, că am văzut”, a declarat Dăncilă.