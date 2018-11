''Partidul Realitatea'' stârnește un scandal-monstru la Realitatea TV. Cozmin Gușă l-a lăsat pe Rareș Bogdan fără emisiune. ''Consider că postul dorește să încheie colaborarea cu mine''

Scandalul de la Realitatea TV capătă proporții. Rareș Bogdan a rămas fără emisiune, după ce a amenințat că pleacă de pe post dacă nu sunt primiți înapoi Oreste și Oana Stănciulescu.

Oreste a afirmat că nu a mai fost primit pe post deoarece a îndrăznit să-și exprime o poziție critică față de ideea înființării Partidului Realitatea. Nici Stăncilescu nu a mai fost primită în platourile televiziunii. Rareș Bogdan a declarat marți seară, chiar în cadrul emisiunii sale, că va pleca de la Realitatea dacă cei doi nu sunt reprimiți, iar Edward Pastia nu-și dă demisia. În schimb, Cozmin Guşă a transmis că decizia ca cei doi jurnalişti să nu mai fie colaboratori ai postului a fost luată de conducerea editorială, în condiţiile în care există suspiciuni cu privire la ”atitudinea lor faţă de Realitatea TV”.

Acum, însă, lucrurile au luat o altă întorsătură: Rareș Bogdan a fost lăsat fără emisiune. Miercuri și joi aceasta va fi realizată de Claudiu Popa, după cum a declarat chiar Cozmin Gușă, pentru HotNews.

Până când lucrurile se vor lămuri, Rareș Bogdan nu intră pe post, a insistat Gușă.

”O să am o discuție cu Rareș Bogdan diseară sau mâine. Deocamdată nu intră pe post pentru că nu vrea redacția. Conducerea editorială nu poate trece peste incidentul de aseară și eu îi dau dreptate. Cum poți să zici să fie dat afară directorul stației, care nu a greșit cu nimic? Acum plec la Cluj și apoi voi discuta cu Rareș Bogdan, voi vedea ce își asumă din greșeli. În această seară și mâine seară emisiunea „Jocuri de putere” va fi realizată de Claudiu Popa, care revine după ce DIICOT a decis că am avut dreptate când am spus că el nu a greșit cu nimic”, a declarat Gușă, pentru HotNews.

La rândul său, Rareș Bogdan a afirmat că dacă nu intră pe post, consideră că Realitatea TV dorește să încheie colaborarea cu el.

”În cazul în care Cozmin Gușă sau conducerea postului decid că nu intru pe post, înseamnă că au luat decizia și așteptau un moment. În cazul în care nu intru pe post, consider că Realitatea dorește să încheie colaborarea cu mine și cu colaboratorii mei. Ceea ce ar fi păcat. Eu nu voi face nimic care să afecteze într-un fel brandul Realitatea TV. (...) Singurele lucruri pe care le am sunt onoarea și caracterul. Nu îmi doresc și nu mi-am dorit să plec de la Realitatea TV, eu îmi doresc să rămân, mă consider încă la Realitatea, dar sunt un om de onoare. Dacă se consideră că nu pot apărea pe post în condițiile mele, adică să îmi aleg singur invitații, voi considera că după 6 ani și jumătate de libertate totală lucrurile acestea nu mai sunt posibile”, a explicat Rareș Bogdan.

Întrebat în privința cererii ca directorul Edward Pastia să își dea demisia, Rareș Bogdan a declarat: ”Nu mă interesează în mod deosebit. Mă interesează prezența lui Oreste și a Oanei”.

Directorul postului de știri Realitatea TV, Edward Pastia, Octavian Hoandră și alte persoane au depus deja actele pentru înscrierea Partidului Realitatea. Dosarul a fost înregistrat pe 10 octombrie la Tribunalul București. Asta după ce chiar Cozmin Gușă a anunțat că vrea transformarea Realitatea TV în partid, pentru că ”noi vrem să acționăm în slujba cetățeanului”.

Gușă a făcut anunțul privind Partidul Realitatea în contextul în care, cu datorii de peste 100 de milioane de lei la stat, Realitatea TV cel mai probabil își va pierde licența din motive de faliment.

El reproșează altora încălcarea legii, în condițiile în care Realitatea TV nu face nimic pentru a plăti uriașele datorii pe care le are la bugetul de stat.

Gușă a mai fost implicat în politică. În 2005, alături de Lavinia Șandru, el a pus bazele Partidului Inițiativa Națională. În decembrie 2011, PIN a încheiat un protocol de fuziune prin absorbție cu UNPR.