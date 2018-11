Răspunsul lui Toader pentru Iohannis, după ce Președintele a refuzat să o numească pe Adina Florea în fruntea DNA: „Folosește dublul standard”

Tudorel Toader l-a acuzat pe președintele Klaus Iohannis că folosește dublul standard atunci când semnează decretele de numire pentru magistrații de rang înalt, după ce șeful statului a respins propunerea de numire a Adinei Florea în fruntea DNA.



„Nu am fost foarte surprins de decizia președintelui, ci de motivare. A vrut să meargă pe argumente de legalitate, dar le-a greșit. Nu a scris președintele, ci cineva de acolo. Nu era nici toată pagina ocupată, ci 3 sferturi și, în final, spune că dosarul nu a avut și răspunsul de la CNSAS că nu au fost colaboratori ai fostei securtități. Mâine voi da un comunicat că obligația de verificare la CNSAS nu îi revine președintelui, ci CSM, iar CNSAS trebuie să răspundă în 15 zile, dar e și declarația pe care o fac magistrații. CNSAS poate trimite, ulterior, la președinte. Nu poti să îi reproșezi unuia ce a făcut sau ce nu a făcut altul”, a afirmat ministrul Justiției, Tudorel Toader.



Președintele a luat această decizie pe motiv că Adina Florea nu are certificat CNSAS că nu a colaborat cu fosta Securitate. Alături de propunerea pentru DNA, președintele a mai respins nominalizările lui Tudorel Toader pentru DIICOT, respectiv pentru Parchetul General.



„Ni se reproșează că facem ceea ce CSM ne cere. Așa cum s-a întâmpplat și cu legea pentru pensionarea magistraților la 20 de ani vechime. Ulterior, cine și-a exprimat preocupare? Exat cei care au propus soluția, CSM, Comisia de la Veneția, raportul MCV, președintele României. Ce a făcut Guvernul? A dat OUG pentru amânarea ei. Ce ne spune Comisia Europeană în MCV? Că situația nu e rezolvată. Sigur, nu e rezolvată definitiv, dar Guvernul a dus-o cu un an de zile mai încolo, a preîntâmpinat și a dat timp legiuitorului să o modifice sau să facă ce vrea”, a mai declarat Tudorel Toader.