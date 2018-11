Nici nu s-a văzut ministru la Dezvoltare și Olguța deja-i aduce ELOGII lui ''Daddy'': Îi mulțumesc în special lui Liviu Dragnea! (VIDEO)

Lia Olguța Vasilescu a fost propusă, miercuri seară, la Ministerul Dezvoltării, după ce președintele Klaus Iohannis a refuzat numirea acesteia la Transporturi.

Fostul ministru al Muncii după anunțul premierului României, a făcut și primele declarații, precizând că are toată susținerea liderului PSD Liviu Dragnea.

Olguța Vasilescu își "începe mandatul" cu mulțumiri aduse conducătorului partidului, Liviu Dragnea.

“Mulțumesc membrilor CEx-ului, în special lui Liviu Dragnea.

Astăzi mi-am predat mandatul la Ministerul Muncii. Am luat în calcul și posibilitatea de a nu fi numită în funcția de ministru al Transporturilor, dar mi-am dorit acel minister tocmai pentru că știam că acolo este nevoie de un om foarte ferm, care să urmească lucrurile. Și cred că în întreaga mea carieră am dovedit acet lucru.

În aceea ce primește Ministerul Muncii, vreau să vă spun că în proporție de 97% sunt realizate măsurile prevăzute în programul de guvernare. Ministrul care a venit astăzi la Muncă a primit mapa cu toate măsurile realizate și a înțeles că în următorii 2 ani de zile trenuie să urmărească implementarea acestor măuri”, a spus Lia Olguța Vasilescu.

