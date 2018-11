Liviu Dragnea se gândește la suspendarea lui Klaus Iohannis: Tot timpul avem cel puțin încă două planuri (VIDEO)

Liviu Dragnea se gândește la suspendarea lui Klaus Iohannis, dacă președinte va refuza numirea Liei Olguța Vasilescu la Ministerul Dezvoltării, după ce a respins-o la Transporturi.

“În cazul în care refuză, o să acționăm constituțional. Dacă va sări din nou cu picioarele pe Constituție ne vom întâlni și vom decide. În situația din România, tot timpul avem cel puți încă două planuri”, a spus Dragnea, după ședința CEx a PSD.

