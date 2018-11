Șeful Senatului nu înțelege de ce a refuzat-o Iohannis pe Olguța la Transporturi. Tăriceanu: Nu trebuie să fii specialist în domeniul respectiv pentru a conduce un minister

Călin Popescu-Tăriceanu, președintele Senatului, a declarat că nu găsește o justificare pentru care președintele Klaus Iohannis a refuzat-o pe Olguța Vasilescu pentru funcția de ministru al Transporturilor. Totodată, liderul ALDE a precizat că nu trebuie să fii specialist în domeniul respectiv pentru a conduce un Minister.



„O cunosc pe Olguţa Vasilescu şi a dovedit că este un ministru capabil la Ministerul Muncii. Nu cred că trebuie să cădem în greşeala să mergem cum era în perioada comunistă: Ministerul Apărării trebuia să fie condus de un general, Ministerul Lucrărilor Publice, de un inginer constructor (...) etc. Cred că asta este o etapă care e depăşită şi la noi, şi în multe alte părţi (...) Nu găsesc o justificare pentru care a refuzat-o pe Olguţa Vasilescu, vă spun personal. A dovedit la Ministerul Muncii că e competentă. A intrat repede în subiecte. Era un ministru care stăpânea dosarele respective. Nu trebuie să fii de specialitate inginer căi ferate ca să conduci Ministerul Transporturilor", a afirmat, miercuri, la Senat, Tăriceanu.



Fostul premier susține că, atunci când refuză numirea unor miniștri, președintele se prevalează de o decizie a Curții Constituționale, care este în fapt o „extensie la Constituție”.



„Domnul Iohannis să-şi exercite un drept, în fine, cvasiconstituţional pentru că el nu se regăseşte în Constituţie. Acest drept de refuz i-a fost făcut cadou de Curtea Constituţională în 2008 de CCR, printr-o extensie la Constituţie. Se prevalează de această decizie a Curţii. Nu ştiu dacă ea e motivată, pentru că un refuz trebuie să fie motivat (...). Dacă domnul Iohannis îşi respectă prerogativele constituţionale, treaba e în regulă. Dacă nu îşi respectă prerogativele în ceea ce priveşte nominalizările făcute de prim-ministru şi decretele de numire, atunci se poate face în mod cert o sesizare la CCR. Eu nu vreau să anticipez că vom face o sesizare, că nu ştiu dacă doamna Dăncilă a trimis propunerile, dacă s-a hotărât asupra unor propuneri, dacă preşedintele o să refuze sau o să accepte. S-ar putea ca toate aceste chestiuni să se rezolve mai repede decât vă aşteptaţi. Adică în loc să avem o întreagă salată pe masă, s-ar putea să nu avem nimic", a adăugat Tăriceanu.

Întrebat dacă întârzierea numirii miniştrilor afectează România în perspectiva preluării Preşedinţiei Consiliului UE, Tăriceanu a răspuns: "Nu e normal ce se întâmplă. Hai să fim serioşi! Noi încercăm din partea coaliţiei, care susţine Guvernul, să ieşim cât mai repede din acest moment delicat, pentru ca să se poată concentra Guvernul pe preluarea Preşedinţiei. Eu am făcut inclusiv un apel la un acord între partidele politice ca să facem un fel armistiţiu pe perioada Preşedinţiei, să lăsăm aceste dispute care ne macină şi ne consuma energiile. Am propus ca acest acord să se facă pe problemele referitoare la reforma justiţiei şi respectul drepturilor şi libertăţilor individuale şi am făcut propuneri concrete în legătură cu acest lucru. Nu am primit încă niciun răspuns".

În plus, șeful Senatului crede că, pentru unii, bătălia politică este mai interesantă și că reprezentanții Opoziției probabil că ar refuza un astfel de armistițiu pe perioada președinției rotative.



„Dacă facem un astfel de acord? Vă spun de ce cei din opoziţie nu vor un astfel de acord: pentru că ar rămâne fără muniţie. Opoziţia vrea neapărat să ajungă la putere cu orice preţ: prin exportarea conflictelor interne la instanţele europene, prin alimentarea protestelor de stradă. Doar, doar... Dar când vine votul la alegeri, nu iese socotela. Ei vor să răstoarne ordinea democratică într-un fel care nu ţine în niciun fel de regulile democraţiei", a susţinut el.