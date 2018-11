Olguța Vasilescu s-a întors împotriva “amicului” Paul Stanescu și a votat, miercuri, pentru schimbarea lui Paul Stănescu din funcțiile de vicepremier și ministru al Dezvoltării.

„Am votat împotriva domnului Stănescu, pentru cererea demisiei. Ce e prea mult e prea mult”, a spus Vasilescu, propunerea PSD pentru funcția de ministru al Dezvoltării după ce a fost refuză de Iohannis la Transporturi.

Amintim că, în urmă cu două luni, când Stănescu era inițiatorul scrisorii în care i se cerea demisia lui Liviu Dragnea, Lia Olguța Vasilescu a spus că nu se vede “votând vreodată împotriva lui Paul Stănescu care îmi este amic”.

