Ponta: Ne îndreptăm cu veselie spre dezastru. Gogoșile Olguței se vor termina. 140 miliarde lei pentru pensii în 2021 de unde? Căzute din cer? (VIDEO)

Ne ducem spre dezastru cu veselie, a remarcat Victor Ponta, într-o intervenție telefonică pentru B1 TV. Fostul premier a declarat că se vorbește despre PSD și pe cine mai dă afară Liviu Dragnea, în loc să discutăm despre dezastrul economic care ne paște.

Ponta s-a referit și la Legea Pensiilor și Legea Salarizării, pe care le-a catalogat drept gogoși ale Olguței Vasilescu.

El a mai atras atenția că, potrivit datelor oficiale ale Comisiei Europene, suntem țara care cheltuie cei mai mulți bani pe care nu-i are.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.