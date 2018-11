Ponta: Poate să vină și Sfântul Petru la Transporturi, n-o să se facă niciun kilometru de autostradă (VIDEO)

În România n-o să se construiască niciun kilometru autostradă nici măcar dacă devine Sfântul Petru Ministrul Transporturilor, a declarat Victor Ponta, pentru B1 TV.

Fostul premier a mai spus că România nu e guvernată, pentru că oamenii care ar trebui să facă asta sunt niște simple marionete pe care Dragnea le pune în Guvern sau le dă afară după cum are chef.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.