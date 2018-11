Ponta explică ''rețeta succesului'' în cazul lui Dragnea. Ingrediente: Furt, bani de la Ministerul Dezvoltării, primari și Tel Drum (VIDEO)

Victor Ponta a explicat, într-o intervenție telefonică pentru B1 TV, cum a reușit Liviu Dragnea să devină atât de puternic, folosindu-se de banii de la Ministerul Dezvoltării.

În acest context, fostul premier a mai spus și de ce șeful PSD nu o vrea pe Lia Olguța Vasilescu la acest portofoliu.

”Ministerul Dezvoltării e peștera lui Ali Baba pentru Dragnea. Dragnea e Ali Baba. Tot ce fură, tot ce are bani îi duce la Dezvoltare. De asta ori a fost el ministru, ori au fost oameni puși de el. El nu va da cheile de la peșteră nici Olguței, nici altcuiva. Dragnea vrea ca Iohannis s-o respingă, iar dacă nu, secretarii din minister vor avea grijă ca cheile să rămână tot la Ali Baba. Dragnea așa și-a făcut puterea, cu bani de la Ministerul Dezvoltării pe care îi dă primarilor și le spune ”dacă vreți bani, votați cu mine, dacă nu votați cu mine, nu primiți banii, și dacă primiți banii îi dați la Tel Drum. E un circuit”, a declarat Victor Ponta, pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.