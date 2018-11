Băsescu, despre reacția PSD-iștilor la declarația lui Laufer: Lașitatea lor e impresionantă (VIDEO)

Traian Băsescu a declarat, pentru B1 TV, că PSD-iștii au profitat de lipsa de experiență a lui Ilan Laufer și l-au pus să citească acele acuzații la adresa lui Iohannis, care, de altfel, nu-i aparțin.

Fostul președinte a mai susținut că lașitatea de care au dat dovadă PSD-iștii delimitându-se apoi de Laufer este absolut impresionantă.

”Toți se aflau în sediu la ora aceea, iar Codrin Ștefănescu a ieșit și a admirat discursul extraordinar al tânărului Ilan Laufer. Sigur, astăzi, după ce au văzut ce boroboață a ieșit, toți se dezic de Laufer, dar au profitat de lipsa lui de experiență și l-au împins să spună toate prostiile pe care de-a lungul timpului ei înșiși le-au spus. Și cu Forumul German, și cu Ambasada Israelului, toate sunt o listă de strigări ale PSD-ului pe care i le-au pus copilului ăsta în față și el, mai nechibzuit, le-a recitat.

Nu-l scuz eu pe Laufer, dar e impresionantă lașitatea acestor oameni împreună cu care Laufer a făcut intervenția. Urmăriți-l pe Laufer la diverse simpozioane: vorbește liber. Aseară a citit cuvinte scrise de politrucii de la PSD.

Azi s-au dezis toți de el. Categoric a fost o mare greșeală pe care tânărul Laufer a făcut-o și n-aș vrea să persevereze și să se credă nedreptățit pentru că e minoritar evreu. Eu nu-l suspectez că nu e atașat țării, că, din informațiile pe care le am, e un tip pe picioarele lui, are afaceri, legături bune”, a declarat senatorul PMP, pentru B1 TV.

