Olguța rămâne și fără Ministerul Dezvoltării? Băsescu explică ce variante are Iohannis (VIDEO)

Dacă președintele Iohannis refuză numirea Olguței Vasilescu la Ministerul Dezvoltării, va fi destul de greu de acuzat că a încălcat decizii ale Curții Constituționale, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

În schimb, fostul președinte e de părere că Iohannis nu a acționat constituțional refuzând să accepte revocările lui Paul Stănescu și Lucian Șova de la Ministerul Dezvoltării, respectiv al Transporturilor.

”Mi se pare că Iohannis nu a procedat corect și constituțional nerevocându-i pe Stănescu și Șova, dar când e vorba de numiri e vânătoare liberă, deoarece Curtea Constituțională a spus că un ministru poate fi refuzat o singură dată, dar depinde cum citește președintele. Poate să îl refuze o dată pe portofoliul pe care-l numește. Aici avem situația Olguței, care a fost numită o dată la Transporturi, iar acum e prima dată numită la Dezvoltare. Deci acest ”o dată” îl judecă președintele și va fi foarte greu să fie acuzat că nu a respectat decizia CCR”, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

