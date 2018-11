Băsescu, despre noua ''îndeletnicire'' a lui Dragnea: O licitație măsluită pentru 4 corvete, în valoare de 1,6 MILIARDE de dolari (VIDEO)

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, pentru B1 TV, că statul român organizează licitație pentru achiziționarea celor patru corvete, deci procedura corectă nu e asta, pentru că Liviu Dragnea vrea ca acest contract, în valoare de 1,6 miliarde de dolari, să ajungă la olandezii de la Damen. Asta deși, fără niciun dubiu, francezii de la Naval Grup au cea mai bună ofertă tehnică și de preț. De altfel, susține senatorul PMP, acesta este și motivul pentru care Mihai Fifor a demisionat de la Ministerul Apărării.

