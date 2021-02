10% dintre asistații social au primit repartiție pentru un loc de muncă. Raluca Turcan: Vrem să atragem fonduri europene și să venim cu pachete integrate de asistență socială (VIDEO)

Ministrul Muncii a vorbit la Actualiatea cu Tudor Mușar despre campania națională de evaluarea a persoanelor asistate social și despre detalii oferite de verificările realizate în prima săptămână.

„Cred că s-a creat o manipulare și o temere total nejustificată. Legea în vigoare, prevede că astfel de analize trebuie să fie făcute la șase luni. De doi ani de zile nu s-a mai făcut nicio astfle de analiză a beneficiarilor de ajutor social. Scopul aceste campanii nu este să tăiem ajutoare sociale și să îi chinuim pe beneficiarii de ajutor social, ci să definim foarte bine profilul persoanelor vulnerabile.

Datele pe care noi le-am cules deja după o săptămână de campanie sunt strobitoare. Aproximativ 40% din beneficiarii de ajutor social au sub 8 clase, ceea ce înseamnă că ei sunt oricum împinși spre sărăcie lucie, nici măcar cursuri de calificare nu poți să faci și acolo trebuie să intervii cu programe de tipul „a doua șansă”.

Mai mult decât atât, aproximativ 20% sunt familii monoparentale care au minim 3 copii. Acei copii sunt aruncați în sărăcie. Familiile acelea monoparentale nu pot să trăiască decent cu 142 cât le dă statul. 155.000de copii care trăiesc în jurul asistenței sociale, iar dacă noi nu facem nimic pentru ei, cei care sunt săraci și necăjiți vor fi lăsați acolo și împinși și mai tare spre sărăcie”, a declarat Raluca Turcan, în exclusivitate pe B1 TV.

Raluca Turcan a anunțat că 10% dintre persoanele cu un venit minim garantat au făcut cursuri de calificare și au fost îndrumate spre angajatori.

„Alții care pot să își câștige într-un mod decent existența nu primesc consiliere. De aceea avem echipe mixte. Pe cei vulnerabili îi ajutăm, vom vorbi cu primăriile, cu CJ, prin Ministerul Muncii, prin ajutoare de urgență vom putea să îi sprijinim acum, să atragem fonduri europene și să venim cu pachete integrate de asistență socială, nu doar băni, ci educație, sănătate consiliere, iar pe cei care pot merge la muncă să le dăm șansa să meargă cel puțin în plus un an la școală, să facă cursuri de calificare și 10% au primit repartiții spre angajatori.

Din aproximativ 10.000 de oameni, 10% dintre ei au primit repartiție să meargă la muncă, au primit un loc de muncă", a explicat ministrul Muncii, Raluca Turcan.

