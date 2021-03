160.000 de dosare de pensii, evaluate. Raluca Turcan: Avem un soft care funcționează și colectează toți indicatorii care vor putea fi luați în calcul la recalcularea pensiilor (VIDEO)

Raluca Turcan, ministrul Muncii, a făcut noi precizări despre recalcularea pensiilor și spune că în acest sens a fost creat un soft care funcționează și care colectează toți indicatorii care vor putea fi luați în calcul la acest un astfel de demers.

„(n.r. – Este) și rezultatul efortului echipei de la Casa Națională de Pensii, care pentru a demara acest proces și pentru a-l face să se desfășoare în acest fel a trecut printr-o perioadă destul de dificilă, cu zile și nopți petrecute la birou, pentru că acest proces a început cu resursele limitate pe care le avem. Softuri vechi, dar actualizate, și nopțile au fost calea prin care să poată să fie completată activitatea de pe timpul zilei și iată că avem un soft care funcționează și colectează toți indicatorii care vor putea fi luați în calcul la recalcularea pensiilor. De asemenea, aparatura este învechită, sunt calculatoare de ani buni de zile și care abia se mișcă, și aici avem obligația ca prin Planul Național de Redresare și Reziliență să înnoim toată dotarea din Casele teritoriale de pensii. De asemenea, personalul, este o realitate că în Casele de pensii este subdimensionat. Sunt oameni supraîncărcați, gândiți-vă că activitatea practic li s-a dublat”, a declarat ministrul Muncii.

Întrebată când preconizează că s-ar putea rezolva toate problemele, ministrul Raluca Turcan a explicat: „Nu vreau să creez așteptări supradimensionate. Acest proces este unul dificil și ia timp dacă vrei să îl faci ca lumea. Dacă vrei doar să pictezi pe o hârtie, poți să faci de azi pe mâine. De aceea, la Ministerul Muncii, de dimineață, până în noapte, efectiv se lucrează cu un grup de lucru la legislația în domeniul salarizării în sectorul public. Un alt grup de lucru, de dimineață, până noapte, lucrează la legislația privind reforma pensiilor. Pentru că sunt două subiecte care ating viața a milioane de oameni și nu ne permitem să ne jucăm cu lucrurile acestea. Sper ca într-un an, un an și jumătate maxim, să putem să avem niște variante bune, eficiente, în interes public, și de o parte, și de alta, adică și al lucrătorului, și al beneficiarului, care într-adevăr să permită o activitate de calitate în sectorul public”.

știre în curs de actualizare

