263 de unități de învățământ sunt în scenariul roșu. Monica Anisie: Sunt 11 județe în care nu avem nicio unitate în această situație (VIDEO)

Un număr de 12.423 de unități de învățământ funcționează în scenariul verde, 4.915 în cel galben, iar 263 în roșu, a anunțat Monica Anisie, ministrul Educației, în declarația de presă de duminică, în care a făcut noi precizări despre debutul noului an școlar.

