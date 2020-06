Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, supune aprobării Consiliului General al Municipiului București (CGMB), joi, un proiect prin care vor fi testați, „într-o primă etapă”, 3.000 de bucureșteni care intră zilnic în contact cu multe alte persoane.



„Așa cum a spus și Organizația Mondială a Sănătății, testăm, testăm, testăm. Prin urmare, supun aprobării un proiect prin care, pentru început, deci într-o primă etapă, testăm 3.000 de persoane care intră zilnic în contact cu multe alte persoane, cum ar fi sportivii, ziariștii, farmaciștii, angajații din supermarket și din hipermarket, de asemenea, angajații de la terase”, a declarat Gabriela Firea, joi, înainte de ședința CGMB.

