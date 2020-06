Președintele României, Klaus Iohannis, a depus coroane de flori la Monumentul dedicat Mineriadei dintre 13 și 15 iunie 1990 și la Monumentul „Kilometrul zero al democrației”, joi, cu prilejul marcării a 30 de ani de la „Fenomenul Piața Universității” și de la sângeroasele evenimente petrecute în inima Capitalei, anunță Administrația Prezidențială. Cu această ocazie, șeful statului a subliniat nevoia de a prelungi starea de alertă, pentru că încă „nu putem să vorbim despre fosta pandemie” de coronavirus, iar ulterior a plecat la o întâlnire cu reprezentanții comunității universitare de la Universitatea din București.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.