30 de ani de la Mineriadă. Ludovic Orban a depus coroane de flori: „S-au comis crime inimaginabile. Se vor găsi magistrații care să facă dreptate” (VIDEO, FOTO)

Premierul Ludovic Orban a declarat că nu e departe momentul în care procurorii care i-au anchetat pe tinerii ce au manifestat paşnic în Piaţa Universității, acum 30 de ani, vor dispărea din Parchet, iar apoi se vor găsi cu adevărat magistrații care să facă dreptate. În opinia sa, „brutalităţile şi crimele inimaginabile” săvârșite în iunie 1990, în Piață, au arătat „ura viscerală pe care au avut-o comuniştii care au confiscat Revoluţia faţă de oamenii care au lumina”. Șeful Guvernului a depus, sâmbătă dimineață, coroane de flori la Monumentul dedicat Mineriadei din 13-15 iunie 1990 şi la Monumentul „Kilometrul zero al democraţiei”.

Prim-ministrul Ludovic Orban catalogat drept „crime inimaginabile” violenţele din Piaţa Universităţii, din iunie 1990, și a susținut că acestea au demonstrat că puterea proaspăt instalată la acea vreme îi urăște pe cei care gândesc liber.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Dumnezeu să-i ierte pe cei care au comis brutalităţile şi crimele inimaginabile şi să ne aducem aminte cu drag de toţi cei care au ieşit în stradă să apere democraţia şi care au fost brutalizaţi, unii dintre ei omorâţi. Să-i ierte Dumnezeu, dar nu se poate ca procesul prin care trebuie condamnaţi cei care au fost vinovaţi să nu se finalizeze”, a declarat premierul.

Acesta și-a manifestat încrederea că procurorii care i-au anchetat pe studenți vor dispărea din Parchet și se vor găsi magistrați adevărați care să facă dreptat victimelor: „Eu cred cu tărie că, atunci când procurorii care făceau anchete împotriva studenţilor nevinovaţi şi a celor din Piaţa Universității vor dispărea din Parchet, şi lucrul acesta nu e departe, se vor găsi cu adevărat magistraţi care să facă dreptate românilor și tuturor celor care au fost victimele unei agresiuni neconstituţionale, care a fost de o gravitate ieşită din comun”.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Reprimarea brutală e cu atât mai gravă, cu cât manifestaţia era departe de a crea un risc. Ce s-a întâmplat arată ura viscerală pe care au avut-o comuniştii faţă de oamenii care au lumina, care au primit lumină în minte prin învăţătură și credinţă. Puterea proaspăt instalată s-a delegitimat instantaneu şi a arătat că nu respectă în niciun fel libertatea, drepturile democraţia şi, mai ales, a demonstrat că îi urăşte pe aceia care gândesc liber”, a mai afirmat Ludovic Orban.

