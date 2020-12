31 de ani de la Revoluție | 22 decembrie 1989 - Soții Ceaușescu fug, Ion Iliescu preia puterea. Bucuria oamenilor urma să fie înecată în sânge (VIDEO)

22 decembrie 1989 a fost ziua în care regimul dictatorial condus de Nicolae Ceauşescu era înlăturat, iar conducerea țării, preluată de Frontul Salvării Naţionale. Ion Iliescu se număra printre iniţiatorii FSN. După mai puţin de opt ore de când Nicolae Ceauşescu era anunţat că mişcarea de stradă a fost reprimată şi zona centrală a Bucureștiului a fost degajată de manifestanţi, zeci de mii de muncitori de pe marile platforme industriale se îndreptau spre sediul Comitetului Central al Partidului Comunist Român (PCR) şi Piaţa Universităţii, locul în care cu o zi înainte se tragea în manifestanţi, amintește B1 TV.

