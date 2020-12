31 de ani de la Revoluție. Adrian Zuckerman: Aceşti oameni curajoşi şi-au dat viaţa pentru democraţie. Din păcate, ultimii 10 ani nu au fost în direcţia bună

Adrian Zuckerman, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, a vorbit miercuri, la Timișoara, despre Revoluția din Decembrie 1989 și despre evoluţia României în ultimii 31 de ani.

Adrian Zuckerman: Acum 31 de ani, aceşti oameni şi-au dat viaţa pentru democraţie

„Acum 31 de ani, aceşti oameni au fost curajoşi, şi-au dat viaţa pentru democraţie. Din păcate, ultimii zece ani nu au fost în direcţia bună. 45 de ani de comunism au distrus o mulţime de instituţii în România, au distrus generaţii de oameni în România, aceşti oameni – unii din ei şi-au dat viaţa acum 31 de ani ca să facă democraţie – au fost nerespectaţi în opinia mea. În ultimii ani am făcut foarte mari avansuri să reparăm tot ce a fost stricat înainte”, a declarat Zuckerman, potrivit News.ro.

Acesta s-a referit apoi în mod special la democrație și statul de drept: „România trebuie să meargă înainte, trebuie să fie respect pentru democraţie, pentru statul de drept, pentru piaţa liberă şi oamenii care au dus România înapoi în ultimii zece ani nu trebuie să aibă un loc să poată face aceeaşi distrugere”.

Adrian Zuckerman a susținut acest discurs în cadrul unei ședințe festive organizată de Consiliul Local Timişoara. În cadrul evenimentului, au fost evocate momente din timpul Revoluţiei din 1989, de la Timişoara.

„Timişoara a fost prima pentru că libertatea a fost întotdeauna în spiritul oraşului. (...) Să nu uităm niciodată că Revoluţia a fost făcută de oameni în carne şi oase. Unii dintre ei sunt azi aici să ne readucă, din trecut, mesajul Timişoarei din decembrie 89, de libertate, adevăr, demnitate, solidaritate, dreptul la o viaţă mai bună. Acest mesaj avem datoria să-l reactualizăm an de an, când celebrăm Revoluţia. Avem datoria să-i redăm viaţa şi sensul şi azi şi peste un an şi peste zece”, a declarat, la rândul său, primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Până pe 22 decembrie, în Timişoara vor avea loc mai multe manifestări dedicate împlinirii a 31 de ani de la Revoluţie.

Klaus Iohannis, la 31 de ani de la începutul Revoluției: Avem nevoie de adevăr și dreptate

La 31 de ani de la începutul Revoluției Române din Decembrie 1989, președintele Klaus Iohannis a vorbit despre onorarea memoriei victimelor, apărarea democrației, a drepturilor și libertăților fundamentale și despre pedepsirea vinovaților.

„Nu putem permite, la nesfârșit, ca Revoluția Română din Decembrie 1989 să fie umbrită de o rușinoasă neputință a statului. Onorarea memoriei victimelor înseamnă apărarea democrației, a drepturilor și libertăților fundamentale și, cel mai important, identificarea și pedepsirea vinovaților. Părinții, frații, surorile și copiii celor care au murit pe străzile Timișoarei încă așteaptă să se facă dreptate! Avem nevoie de adevăr și dreptate pentru că identitatea noastră națională este inseparabilă de sacrificiul din Decembrie 1989!”, a transmis șeful statului.