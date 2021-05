60% din angajații sistemului de învățământ, vaccinați anti-COVID-19. Sorin Cîmpeanu: Reprezintă cea mai numeroasă categorie socio-profesională vaccinată și dau un exemplu excepțional (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a precizat că până în prezent au fost vaccinați împotriva COVID-19 mai bine de jumătate dintre angajații sistemului de învățământ. În cadrul Știrilor B1 TV prezentate de Dan Gabor, sâmbătă, demnitarul a explicat că, „ca peste tot în societate”, există și profesori care au contraindicații medicale, precum și cadre didactice care încă „n-au reușit să înțeleagă importanța și necesitatea vaccinării”.

