A făcut Clotilde Armand afaceri cu bani publici? Explicații despre contractele Egis cu primăriile din România și despre compania Bechtel (VIDEO)

Jurnalistul B1 TV Silviu Mănăstire a avut-o invitată duminică, în emisiunea „Dosar de politician”, pe Clotilde Armand, candidată la Primăria Sectorul 1. Mănăstire a prezentat un contract încheiat de Egis România, firmă pe care a condus-o Armand, și Primăria Mărășești, contract care nu s-a mai implementat, deși banii s-au dat. Întrebată inițial dacă ea sau vreo companie pe care a condus-o au făcut afaceri cu bani publici, candidata a răspuns că nu. Când i s-a spus că, potrivit unor informații apărute deja în presă, compania Egis a avut 29 de contracte cu primării din România, din care a încasat 1,15 milioane de lei, Clotilde Armand a precizat că e vorba de o coincidență de nume și, de fapt, sunt două firme diferite. Iar când i s-a pus în față contractul încheiat de Egis România cu Primăria Mărășești, Armand a spus că pe foaie scrie 2018, or ea a plecat din companie la începutul lui 2017: „Am lucrat tot pentru Egis, dar în afara României. Am avut șansa să lucrez la proiecte extraordinare în capitale din Europa. Am construit metrouri, tramvaie moderne, tuneluri, căile ferate. Dar nu în România, asta în străinătate”. Clotilde Armand a mai ținut să precizeze că nu există nicio legătură între ea și compania Bechtel.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

A făcut Clotilde Armand afaceri cu bani publici?

Întrebată de moderatorul Silviu Mănăstire dacă ea sau firmele pe care le-a condus au făcut afaceri pe bani publici, Clotilde Armand a răspuns: „Companiile pe care le-am condus, una avea ca obiectiv să facă infrastructură și a lucrat și cu Banca de Investiții și cu Banca Mondială și cu investitori și cu instituții publice care fac infrastructură. Cu primării din România nu cred, nu cred...”

Dan Tudorache (PSD), primarul Sectorului 1 și principalul ei contracandidat: „Mințiți, doamnă, mințiți!”

Armand: „Dacă cauți... Sincer, nu cred, nu cred...”

Compania Egis România a semnat 29 de contracte cu mai multe primării. A încasat 1,15 milioane de lei

„Ați lucrat cu primării din România când conduceați compania Egis. Era un contract tot așa, cu Banca Mondială, pentru a implementa... Nu vă aduceți aminte?... un program privind copiii care se îmbolnăvesc de boala albastră. Egis e o firmă de consultanță. Ați semnat contracte cu primării din țară, vreo 29 de contracte, pentru a atrage finanțare. Deci un contract de consultanță pentru a atrage fonduri de la Banca Mondială. Și ați încasat un onorariu pe Aegis de 1,15 milioane de RON din aceste contracte de consultanță”, a susținut Silviu Mănăstire.Este incendiară pe rețelele de socializare, dar toată lumea rămâne surprinsă când află cu ce se ocupă tânăra de fapt (FOTO)

Clotilde Armand a explicat apoi că e doar o confuzie de nume și că sunt două firme diferite, lucru ce se poate verifica extrem de ușor: „Eu sunt de acord cu anchetele jurnalistice, le încurajez singura problemă e că nu e vorba de firma pe care am condus-o. E vorba de o altă firmă, o concindență de nume. Vă propun să verificați CUI-ul. Sunt două firme Una e Egis, care are acționar statul francez și mai există una, care are alt acționar. Cei care au făcut ancheta să verifice cine acționarul de la aceasta. Dar nu e aceeași firmă. Nu e aceeași firmă, același CUI, același acționar. Eu am lucrat la firma Egis, care are drept prim acționar statul francez. E o firmă de inginerie, care face infrastructură, adică exact ce ne lipsește nouă”.

Egis România a încheiat un contract cu Primăria Mărășești. Nu s-a mai implementat, deși banii au fost dați

Silviu Mănăstire a prezentat apoi un contract încheiat de Egis România și Primăria Mărășești: „Contractul nu s-a mai implementat, în sensul că s-au plătit banii de consultanță, dar nu s-a mai implementat proiectul”.

Clotilde Armand: „Nu știu, nu prea înțeleg despre ce e vorba. Îmi cer scuze.... Dar e o hârtie, domnul...”

Arman a explicat apoi: „Aici scrie 2018. Eu mi-am dat demisia din poziția de director general la Aergis România în 2017. Cred că la începutul anului 2017, că atunci au început niște atacuri calomnioase la adresa mea și am fost obligată să nu mai lucrez pentru firma asta și am lucrat tot pentru Egis, dar în afara României. Am avut șansa să lucrez la proiecte extraordinare în capitale din Europa. Am construit metrouri, tramvaie moderne, tuneluri, căile ferate. Dar nu în România, asta în străinătate”.

Clotilde Armand: Nu am nicio legătură cu Bechtel

Armand a mai ținut să precizeze că nu are nicio legătură cu Bechtel: „Bechtel a venit în România a semnat cu contract în 2003. Eu eram în Franța, la Toulouse, lucram cu mii de ingineri la cel mai mare avion din lume. Când s-a terminat contractul, în 2013, eram la Paris, lucram la GDF Suez. M-am întors în România. În septembrie 2013, Bechtel era deja plecat. Eu nu am nicio legătură cu firma asta, nu există nicio suprapunere temporară”.