Premierul Florin Cîțu a anunțat că Executivul a anunțat că a fost aprobat un act normativ privind ajutarea minerilor din Valea Jiului, care au fost în grevă în ultimele zile. Fiind o companie în insolvență, premieurl a precizat că a fost necesară adoptarea unei Ordonanțe de Urgență diferită, iar suma prevăzută este de 11 milioane de lei.

„A fost o completare, a fost aprobat un act normativ săptămîna trecută și a fost aprobată o completare pentru că știți foarte bine minerii au primit anul trecut salariile, dar nu au primit tichetele și alte sporuri care erau reglementate prin contractul colectiv de muncă.

Pentru că este o companie în insolvență a trebuit să facem o altă Ordonanță de Urgență și să găsim o sursă, s-a aprobat și va fi publicată în următoarele minute, ca să ne asigurăm că banii ajung cât mai repede la minerii din Valea Jiului.

Este suma pe care o identificasem, 11 milioane de lei, tot ce a fost cerut a fost completat. Nu este o diferență între suma pe care au justificat-o și cea de la Guvern”, a anunțat premierul Florin Cîțu.

