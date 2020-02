Activitatea clinicii din Pitești, unde un copil a intrat în comă după ce i-a fost aplicată o anestezie generală, a fost suspendată, a anunțat Victor Costache, ministrul Sănătății, care a precizat că Direcția de Sănătate Publică a dat și cea mai mare amendă posibilă în acest caz, precum și că urmează o anchetă a procurorilor și a Colegiului Medicilor.

„DSP a suspendat activitatea clinicii respective și a dat cea mai mare amendă. Urmează o anchetă a Colegiului Medicilor, a Parchetului și, de îndată ce avem concluziile, vi le vom comunica. Este evident că anestezia generală nu se poate practica decât în condițiile prevăzute legal. Nu poți administra medicamente de acel tip. Este vorba de propofol fără o sală de trezire, asistență medicală. Sunt mai multe prevederi. Așteptăm concluziile. Acea substanță se folosește exclusiv ca spitalicesc, nu o putem folosi într-un cabinet stomatologic, fără sistem de monitorizare, fără toate circuitele. ”, a declarat ministrul Victor Costache.

Întrebat de ce astfel de probleme nu sunt descoperite înainte de producerea tragediilor, ministrul Victor Costache a răspuns: „Vedeți dumneavoastră, DSP-urile au o activitate de control intensă și uneori suntem criticați când vrem să securizăm aceste activități. Vă aduc aminte, au fost foarte multe accidente în ultima perioadă, pe școli. Am constatat că DSP-urile fuseseră scoase din circuitul legislativ. Deci, de fiecare dată când se ia o măsură suplimentară de a introduce DSP, de a crește controlul în interesul pacienților și populației din România, sunt și foarte multe critici”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.