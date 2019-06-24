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A MURIT LIDERUL partidului! Este VESTEA ȘOC a zilei, în ROMÂNIA! DOLIU pe scena POLITICĂ

Un articol de: B1.ro - 24 Iun 2019, 14:05
Politică

Doliu în politica mare. Vicepreședintele Partidului Național Tărănesc Creștin Democrat a murit.

Leon Dumitru era unul dintre membrii vechi ai PNȚCD, partid în care s-a înscris din 1990.

În prezent, acesta era președintele PNȚCD Prahova și vicepreședinte al partidului la nivel național.

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