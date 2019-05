Dacă Guvernul Dăncilă nu îşi va da demisia, PNL va depune, până la sfârşitul sesiunii parlamentare, o moţiune de cenzură, a declarat Ludovic Orban, preşedintele Partidului Naţional Liberal (PNL), marţi.

"Românii, în majoritate zdrobitoare, nu mai vor ca la guvernare să mai fie PSD. Din acest motiv, PNL va face toate demersurile constituţionale, legale, posibile, pentru a pune punct acestei guvernări. Repetăm solicitiarea noastră către Guvern: daţi-vă demisia! Numai aveţi nicio legimitate, să vă cramponaţi de guvernare, românii nu va mai vor în fruntea României", a spus Ludovic Orban.

"În cazul în care Guvernul nu îşi va da demisia, PNL va depune, până la sfârşitul sesiunii parlamentare, o moţiune de cenzură împotriva acestui Guvern", a adăugat preşedintele PNL.

