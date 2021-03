Accesul la evenimentele mari s-ar putea face cu adeverință de vaccinare, test negativ sau certificat care să ateste trecerea prin boală. Ce spune Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, despre inițiativă (VIDEO)

Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, a vorbit pe B1 TV despre posibilitatea ca evenimentele mari și medii să fie reluate din această vară, iar accesul spectatorilor să se efectueze pe baza unei adeverințe de vaccinare, a unui test negativ sau a unui document care să ateste că posesorul său a trecut prin boala COVID-19.

