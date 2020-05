Acțiune amplă de dezinfecție în blocurile din Sectorul 4. Primăria va igieniza în următoarele trei zile toate cele peste 4.500 de scări de bloc și spații verzi

Primăria Sectorului 4 continuă activitățile de igienizare și de dezinfecție a tuturor scărilor de bloc din sector și după ridicarea stării de urgență, instituită la nivel național în contextul pandemiei de COVID-19. Astfel, de mâine, 23 mai, și până duminică, peste 150 de angajați ai ADP Sector 4 și ai operatorului de salubritate, dotați cu 80 de atomizoare și alte echipamente specifice, vor interveni pentru a igieniza toate scările de bloc și spațiile verzi adiacente acestora.

“Pe fondul masurilor de relaxare luate de autorități, este normal ca alături de distanțarea socială și de intensificarea normelor de igienă și noi să venim în sprijinul acestei lupte, menite să aducă această curbă evolutivă a pandemiei pe o linie descendentă. Ca atare, dezinfectia incintelor capătă un rol foarte important, mai ales a celor care sunt extrem de folosite, precum scările de bloc, pe care le vom dezinfecta în următoarele trei zile.”a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

Astfel de acțiuni au avut loc în mod frecvent în Sectorul 4, pe toată perioada stării de urgență, instituită de autorități la nivel national.

În ultimele 2 luni, 350 de angajați ai ADP Sector 4 și ai operatorului de salubritate, formând o unitate specială, au intervenit cu peste 100 de mașini, atomizoare și alte echipamente specifice, pentru a spăla și dezinfecta aproximativ 250 de hectare de domeniu public de pe raza sectorului.

Bulevardele, trotuarele, aleile dintre blocuri, scările de bloc, spațiile de joacă și locurile de relaxare, toate au fost spălate și igienizate, ca măsură de prevenire și combatere a răspândirii infectării cu noul tip de coronavirus, COVID-19.

