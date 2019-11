Adina Vălean, audiată în comisiile parlamentare: ”Schimbările climatice sunt o provocare foarte actuală pe care Comisia își dorește să o abordeze” (VIDEO)

Eurodeputatul PNL Adina Vălean, propusă comisar european pe Transporturi, este audiată la marți în comisia de politică externă și afaceri europene din Parlamentul României.

În cadrul audierii în fața aleșilor români, Adina Vălean a vorbit despre prioritățile Comisiei Europene din care ar urma să facă parte, cu accent asupra preocupărilor legate de emisiile de gaze cu efect de seră și de schimbările climatice.

”Noua Comisie Europeană are un program foarte ambițios și o viziune pragmatică care să poziționeze Uniunea ca un actor global puternic, dar nu orice fel de Uniunea Europeană, ci o Uniune sustenabilă, incluzivă, a valorilor, care să facă față provocărilor viitorului.

Comisia condusă de președintele ales își propune în mod hotărât și ambițios să răspundă preocupărilor actuale și viitoare ale cetățenilor europeni, pornind de la ceea ce înseamnă preocuparea pentru emisiile de gaze cu efect de seră, ceea ce numim noi schimbări climatice, dat atât adaptare, cât și oprirea prin politici a emisiilor următoare este un subiect de foarte mare importanță pentru cetățenii europeni și cred că este din ce în ce mai evident și pentru cetățenii din România.

Dar nu numai schimbările climatice sunt o provocare foarte actuală pe care Comisia își dorește să o abordeze, este vorba și de impactul economiei asupra mediului, așa-numita amprentă de mediu, care ține direct de ceea ce înseamnă calitatea vieții unui om.

Toate aceste lucruri sunt extrem de importante, dar ele nu pot fi tratate separat, fără o viziune integrată în care atunci când se legiferează trebui să avem în minte, în permanență, creșterea economică și competitivitatea sectoarelor economice europene”, a declarat Adina Vălean.

La audieri a fost prezent și premierul Ludovic Orban.

Adina Vălean va fi audiată în comisiiile de specialitate ale Parlamentului European joi, 14 noiembrie.

