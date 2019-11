Adina Vălean, comisar european pentru Transporturi de la 1 decembrie: „Europa de Est are nevoie de o mai bună dezvoltare a infrastructurii” (VIDEO)

Europa de Est are nevoie de o mai bună dezvoltare a infrastructurii, a declarat Adina Vălean pentru Calea Europeană, după ce a fost validată de Parlamentul European, alături de restul echipei von der Leyen, în poziția de comisar european pentru Transporturi.



„Ce pot să vă spun este că jumătate din continent, partea lui de est, are nevoie de o mai bună dezvoltare a infrastructurii. Ceea ce mi-am propus eu să fac este că cresc capacitatea administrativă pentru ca absorbția fondurilor europene în proiecte de infrastructură, în special în estul Europei, să fie mai bună”, a completat Adina Vălean.



Prima Comisie Europeană condusă de o femeie și de un german după 52 de ani a fost validată cu 461 de voturi, 157 împotrivă, 89 abțineri, urmând a-și începe mandatul la 1 decembrie, cu 30 de zile mai târziu față de termenul inițial, scrie caleaeuropeana.ro.



„Sunt încrezătoare. Am stat și am ascultat dezbaterea care a fost foarte consistentă și am văzut că există foarte mare interes. Cred însă că programul Comisiei este unul foarte consistent și cred că asta s-a reflectat în numărul mare de voturi pe care l-a obținut. Așa că sunt încrezătoare că și în viitor va exista și un sprijin al Parlamentului pentru această comisie”, a adăugat Adina Vălean.