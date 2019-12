„Morții de la groapă nu-i mai întoarce nimeni”. Supraviețuitor al incendiului din Colectiv: „Mare parte din societate e conștientă că, în momentul în care se întâmplă ceva, e pe cont propriu” (VIDEO)

Adrian Albu, supraviețuitor al incendiului din clubul Colectiv, a declarat, pentru B1 TV, că tragedia din 30 octombrie 2015 a arătat românilor că sunt pe cont propriu, iar statul nu va face nimic pentru ei.

Întrebat de jurnalista B1 TV Sorina Matei în legătură cu pedepsele cerute de procurori, Albu a răspuns: „Din punctul nostru de vedere, toate pedepsele sunt mici pentru că, indiferent ce pedepse vor primi inculpații, morții de la groapă nu-i mai întoarce nimeni”.

Cât despre intervenția autorităților, Adrian Albu a vorbit despre reacția acestora din seara tragediei, dar și din zilele următoare: „În primul rând, la intervenție s-a greșit faptul că ISU nu a folosit spitalul de campanie pe care-l avea, pe care l-au folosit la un exercițiu pe granița cu Serbia, în vara lui 2015. Apoi, după ce s-a făcut intervenția, autoritățile n-au cerut activarea acelui Mecanism de Protecție Civilă European. Au așteptat să se facă acele acorduri bilaterale, de care a vorbit domnul Arafat. Asta a costat timp și vieți. După asta, după ce au început transferurile, cei care au rămas în țară nu au fost tratați după protocoalele medicale în vigoare la acea vreme . Astea au fost principalele greșeli care au costat foarte multe vieți. (...) Intervenția făcută foarte prost la ISU, faptul că Bănicioiu nu a spus că suntem depășiți de situație. El a spus că avem de toate”.

„Cei 27 care au murit în seara aia nu puteau fi salvați, dar restul până la 65 puteau fi salvați. O parte din ei, cel puțin”, a mai declarat Adrian Albu.

