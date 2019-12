Supraviețuitor al incendiului din Colectiv: Problema cu Arafat e că a devenit un foarte bun român. A construit un sistem în care el nu poate fi înlocuit (VIDEO)

Adrian Albu, supraviețuitor al incendiului din clubul Colectiv, s-a arătat extrem de sceptic în privința șanselor ca Raed Arafat să fie înlocuit.

În ultimii ani, Arafat a avut grijă să construiască o legislație și un sistem care să-l facă practic imposibil de înlocuit, a explica Albu, pentru B1 TV.

„Știți care e problema cu domnul Arafat? Când a venit de la Târgu Mureș, a venit cu o idee foarte bună: SMURD-ul. Și problema e că, atunci când a ajuns la București, din doctor și sirian - sau iordanian, ce e - a devenit un foarte bun român și de atunci și-a construit legislația în jurul lui, ca o pânză de păianjen, din care să nu poată fi scos. Dacă dumneavoastră aveți un om care să-l poată înlocui pe Arafat în seara asta, vă dau ce vreți dumneavoastră, dar nu aveți!

Nu e vorba de încredere (a populației - n.r.), ci de faptul că a construit un sistem în care el nu poate fi înlocuit. Toți subalternii lui, dacă ar fi să-l înlocuiască, nu pot, pentru că sunt militari, iar militarii nu pot fi secretari de stat.

Când construiești legislația 10-15 ani și o faci tu pentru tine, ajungi să fii de neînlocuit, că așa spune legislația. Ăsta e domnul Arafat!”, a declarat Adrian Albu, pentru B1 TV.

