Adrian Gheorghe (CNAS), despre concursurile pentru funcțiile de directori ai Caselor județene: După 2 proceduri avem ocupate 18 posturi din 43. Sunt testate cunoașterea legii și capacitatea de a fi manager (VIDEO)

Adrian Gheorghe, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), a vorbit vineri, pentru B1 TV, despre concursurile organizate pentru funcțiile de directori generali ai Caselor Județene de Asigurări de Sănătate. După două proceduri s-au ocupat doar 18 posturi. Concursul se va relua până când vor fi ocupate și restul de 25.

Gheorghe a spus că a organizat concursul de așa manieră încât la proba scrisă să fie testate cunoștințele de legislație ale candidaților. La interveniu, sunt testate competențele manageriale.

„Unul dintre subiectele de la a doua procedură a fost ”enumerați atribuțiile directorului general”, adică pentru ce v-ați prezentat la concurs. Acum, nu cred că ăsta e un subiect făcut la ambiție, să arate că cineva nu a învățat litera ”h””, a răspuns președintele CNAS unor critici.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin, pe B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.