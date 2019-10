Fostul rector al Academiei de Poliţie rămâne fără titlul de doctor. Plagiator dovedit, Adrian Iacob făcea parte din Consiliul care analiza cazurile de plagiat (VIDEO)

Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor (CNATDCU) a decis, în unanimitate, asupra retragerii titlului de doctor deţinut de fostul rector al Academiei de Poliţie, Adrian Iacob, după ce a constat că acesta și-a plagiat teza. De asemenea, membrii CNATDCU l-au exclus din Consiliu pe Iacob, care le era coleg și care, până acum câteva luni, culmea, judeca plagiate.

Decizia oficială vine la șapte luni după ce jurnalista de investigație Emilia Șercan a dezvăluit, pentru PressOne, că teza de doctorat a lui Adrian Iacob, pe atunci rectorul Academiei de Poliţie, este plagiată în proporţie de 70%.

Adrian Iacob are la dispoziție 10 zile să conteste acest verdict.

