Adrian Moraru, despre cazul Dan Barna: Oricine altcineva, până în momentul de față, era la pușcărie. Pur și simplu, ți-ai dat unor neamuri de-ale tale bani europeni (VIDEO)

Adrian Moraru, consilier general al Capitalei din partea PNL, susține că a văzut multe cazuri de fraude cu fonduri europene „și de oameni care sunt în pușcărie pentru fapte similare” cu cele pentru care vicepremierul Dan Barna, copreședintele USR-PLUS, ar fi fost reclamat la DNA de către DLAF.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.