Adrian Năstase: „România începe să aibă un mediu regional complicat. Congresul PSD, din 29 iunie, fără o bună pregătire, riscă să spargă în bucăți partidul și să ducă la o criză guvernamentală”

Congresul PSD din 29 iunie riscă să spargă în bucăți partidul și să ducă la o criză guvernamentală, dacă nu va fi pregătit corespunzător, consideră fostul președinte social-democrat Adrian Năstase, potrivit gandul.info.



„Vineri, am ținut o prelegere la Craiova despre Titulescu și despre criza dreptului internațional. Am încercat să evidențiez felul în care oamenii politici, în perioada interbelică, au știut să apere cuceririle din tratatele de pace și să lupte împotriva revizionismului. Am arătat, între altele, preluând ideile lui Titulescu, legătura strânsă dintre o bună politică internă și o bună politică externă. Din păcate, insuccesul nostru la ONU se datorează faptului că actualii lideri ai României nu au înțeles acest lucru.



În plus, România începe să aibă un mediu regional complicat – relația cu Ungaria este tensionată, Ucraina se teme pentru frontierele sale, Republica Moldova este în pragul exploziei, Marea Neagră nu mai este „cel mai bun prieten al României”…În aceste condiții, fără o bună pregătire, Congresul PSD, din 29 iunie, fără o bună pregătire, riscă să spargă în bucăți partidul și să ducă la o criză guvernamentală", a scris Adrian Năstase, pe blogul personal.



Declarația sa vine în contextul în care Viorica Dăncilă, președintele interimar al PSD, a anunțat, vineri, că adunarea pe care social-democrații o vor organiza pe 29 iunie trebuie să fie una premergătoare desemnării candidatului la prezidențiale.