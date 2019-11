Fiii lui Adrian Năstase spun că o votează pe Dăncilă. Fostul premier a catalogat-o pe șefa PSD drept „reaua cea mai mică”

Cei doi fii ai lui Adrian Năstase, Andrei şi Mihnea, au anunțat că o vor vota pe Viorica Dăncilă la alegerile prezidențiale. Fostul premier a susținut despre șefa social-democraților că este „reaua cea mai mică”.

„Dragi compatrioti, de-a lungul ultimilor decenii, s-a spus că ati ales Răul cel mai mic. Băsescu in loc de Năstase, Băsescu in loc de Geoană, Iohannis in loc de Ponta. A venit timpul acum să alegeti Reaua cea mai mică. Votati Viorica Dăncilă!”, a scris Adrian Năstase, pe blogul său.

Andrei Năstase și-a modificat poza de profil de pe Facebook pentru a arăta că o susține pe Dăncilă. La fel a procedat și fratele său, Mihnea.

De altfel, acesta din urmă a fost numit în iulie consilier onorific al vicepremierului pentru parteneriate strategice.

La începutul anului trecut, Mihnea Năstase a scris despre Viorica Dăncilă că este „o persoană integră, care respectă şi promovează cultura şi tradiţiile româneşti şi care activează fervent în ceea ce priveşte drepturile femeilor şi egalitatea de gen”.