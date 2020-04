Adrian Oros a prezentat măsurile Guvernului pentru susținerea culturilor afectate de secetă / Ministrul Agriculturii, explicații despre sistemul național de irigații (VIDEO)

Adrian Oros, ministrul Agriculturii, a vorbit, marți, despre măsurile pe care le ia Guvernul în sprijinul agricultorilor, în contextul crizei economice generate de coronavirus, dar și a secetei ce afectează anul acesta culturile. Ministrul liberal s-a referit apoi și la lipsa investițiilor în sistemul național de irigații.

2020, un an secetos. Agricultorii primesc ajutor de la Guvern

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anunțat că a simplificat mult procedurile, astfel încât agricultorii să primească mai rapid ajutor de la stat pentru culturile lor, în contextul în care pandemia de coronavirus se suprapune peste o perioadă de secetă.

„Am revizuit procesul de organizare a sesiunilor, eliminând cele două etape aferente culturilor de primăvară, respectiv toamnă, și deschidem o sesiune anuală pentru toate tipurile de cultură sau specie.

Simplificăm mult ghidul solicitantului. Am renunțat la 3 piese din cele 7 care erau la dosar. Au rămas doar contractul de asigurare cu anexe, documentele care atestă plata a 50% din valoarea primei de asigurare, actul de identitate și documentul cu codul IBAN. Am eliminat și obligativitatea beneficiarului de prezenta documente ștampilate, am eliminat obligativitatea de a prezenta extrasul din registrul agricol, am eliminat obligativitatea de a completa suprafețele asigurate pentru fiecare parcelă și am clarificat posibilitatea de a prezenta documente aferente plăților prin POS.

Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare pentru această măsură va fi lansată în prima jumătate a lunii mai, estimativ pe 11 mai. Va avea o alocare disponibilă de circa 40 de milioane de euro.

Nu se aplică selecția proiectelor, toate cererile eligibile vor fi finațate.

O altă măsură pe care o s-o avem prinsă ca și Hotărâre de Guvern, în ședința de guvern de joi, se referă la instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură”, a explicat, marți, ministrul Agriculturii.

Extrem de puține investiții în sistemul național de irigații

Adrian Oros a mai susținut că, prin Programul național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații, trebuia să fie refăcută infrastructura ce deservește două milioane de hectare. Un miliard de euro a fost alocat pentru acest program. Investițiile, însă, în mare parte nu s-au făcut. Oros s-a referit la situațiile din Galați și Olt.

Despre starea sistemului național de irigații, Oros a susținut: „În anii trecuți, providența sau Dumnezeu ne-au ajutat și a fost suficientă apă și nu a fost mare nevoie de acest sistem. Programul național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații trebuia să reabiliteze infrastructura ce trebuia să deservească 2 milioane de hectare. Era un program de 1 miliard de euro. Am făcut cercetări, sunt date publice, statistice, și am constatat că s-au alocat, în 3 ani, 529 de milioane de lei. Paza era plătită cu 43 de milioane de lei. Cum s-au făcut lucrările? În Galați, unde suprafața amenajată e de 122.982 de hectare, s-a reabilizat zero infrastructură principală. Deși sunt 32 de organizații de udători, din care 12 au acccesat măsura 125, iar 19 au accesat măsura 43. Deci sunt organizații care au accesat fonduri europene pentru a-și reabilita amenajarea secundară, dar nu au beneficiat de reabilitarea infrastructurii principale cu niciun leu. în Olt, suprafața e un sfert din cât are Galațiul, dar s-au făcut lucrări de 21 de milioane de lei, se reabilitează 3 obiective”.