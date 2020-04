Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, prezintă măsurile de sprijin luate de Guvern în condiții de secetă extremă: Acciza la motorină în acvacultură va fi redusă

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a prezentat joi seara la finalul ședinței de Guvern patru măsuri de sprijin a agricultorilor afectați pe de o parte de condițiii meteorologice extreme și pe de altă parte de amânarea în anii anteriori a unor măsuri necesare dezvoltrii sectorului agricol.

Prima măsură prezentată este Hotărârea privind plafoanele alocate măsurilor de sprijin în sectorul vegetal, care atinge 85 de milioane de euro și vizează un număr de 41.000 de beneficiari.

"Prima este Hotărârea privind plafoanele alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal. Plafonul maxim adoptat a fost de 85 de milioane de euro, iar beneficiarii sunt 41.000 de fermieri care activează în sectorul vegetal și care au accesat aceste măsuri de sprijin. Anul trecut la 1 august, fostul guvern a comunicat Comisiei plafoane care au nemulțumit pe multe categorii de fermieri. Am revenit asupra acestei decizii, am comunicat Comisiei și am primit aprobarea să reranjăm aceste palfoane astfel încât să creăm echitate și să asigurăm profitabilitatea celor care lucrează în aceste sectoare", a declarat ministrul Agriculturii.

A doua măsură prezentată vizează programul național apicol care se defășoară pe o distanță de 3 ani și care are un buget de 30 de milioane de euro:

"Alt act normativ se referă la programul național apicol care se defășoară pe o distanță de 3 ani șia re un buget de 30 de milioane de euro. Ca element de noutate față de programele anterioare, s evor putea finanța măsuri de asistență tehnică și consultanță de specialitate, măsuri de promovare a apiculturii șia produselor apicole și cumpărarea medicamentelor de procesare și ambalare", mai precizează ministrul Agriculturii.

Tot astăzi Guvernul României a adoptat un program de sprijin care vizează încurajarea angajării tinerilor în sectorul agricol:

"S-a mai adoptat o hotărâre privind programul pentru angajarea tinerilor în agricultură, piscicultură și industria alimentară. Este un program care vine în sprijinul fermierilor și a celor care activează în industria alimentară,c are doresc să angajeze tineri, iar statul oferă un sprijin lunar: 1.000 de lei pentru persoanele cu studii superioare de specialitate în domeniul agricol,750 de lei pentru persoanele cu studii medii, respectiv 500 de lei pentru persoanele fără studii", a explicat Adrian Oros

Tot astăzi s-a adoptat și Schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină în acvacultură, să venim în sprijinul celor care activează și în acest domeniu.

România se confruntă cu seceta extremă

Directorul general al ANM, Elena Mateeescu, a declarat pentru B1 TV că România se confruntă cu o secetă pedologică puternică și extremă prezentă în aproape toată țara, mai ales în jumătatea estică.

Întrebată ce le transmite fermierilor ale căror culturi sunt puse în pericol de secetă, Elena Mateescu, directorul general al ANM, a afirmat:

„Avem un interval de precipitații, cel puțin până în jurul datei de 5 mai, la nivel izolat ne așteptăm să înregistrăm și în zonele unde seceta pedologică este extremă 20, 25 de litri per metru pătrat, dar din păcate aversele cu caracter torențial nu pot asigura completarea deficitului mare acumulat, așa cum am spus, încă din toamna anului 2019.

Vorbim de un an agricol, al treilea an după 1973-1974 și 1982-1983, cu cea mai mică cantitate de precipitații înreigstrată de la 1 septembrie și până în prezent, numai 246 de litri per metru pătrat”.

Alte măsuri de sprijin adoptate în ședința de Guvern

Alte măsuri adoptate în ședința de Guvern de joi prezentate de Ionel Dancă se referă la modificare organigramei Ministerului Lucrărilor Publice, astfel încât vor avea loc reduceri în ceea ce privește numărul de posturi pentru demnitari și posturi de conducere cu 30%, iar pentru funcții de execuție va fi o reducere cu 25% a schemei de personal, rezultând în final un număr de angajați la nivelul acestui minister de 765 de persoane.

Tot în ședința de joi, Guvernul Orban a adoptat o ordonanță de urgență pentru deblocarea a 354 de milioane de lei aferenți continuării proiectelor de realizare a nouă infrastructuri de apă-canalizare și management al deșeurilor.

În caz contrar, ele n-ar fi avut fonduri, contractele riscau să fie reziliate, iar Comisia Europeană ar fi putut cere returnarea banilor europeni, a explicat Ionel Dancă, șeful Cancelariei premierului.