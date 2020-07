Adrian Oros, ministrul Agriculturii: 1,2 milioane de hectare din cele 2,9 milioane însămânțate în toamnă sunt afectate de secetă într-o proporție mai mare de 30% (VIDEO)

Din cele 2,9 milioane de hectare care au fost însămânțate în toamnă, aproximativ 1,2 milioane de hectare sunt afectate de secetă într-o propoție mai mare de 30%, a afirmat Adrian Oros, ministrul Agriculturii, în direct pe B1 TV, unde a reiterat că „femierii o să fie despăgubiți”.

Adrian Oros, despre pagubele provocate de secetă, în direct pe B1 TV





„Din nefericire, peste această criză a evoluției pandemiei COVID-19, anul acesta s-a suprapus și o secetă pedologică extremă și puternică, cum, ne spun specialiștii, n-a mai fost înregistrată de 40, 50 de ani. De aceea, noi, la începutul primăverii, am anunțat toți fermierii care sunt afectați de această secetă că vor primi despăgubiri. Am centralizat toate procesele verbale, care constatau dimensiunea acestor pagube în fiecare județ, la fiecare fermier. Din datele pe care le avem, din cele 2,9 milioane de hectare care au fost însămânțate în toamnă, aproximativ 1,2 milioane de hectare sunt afectate de secetă într-o proporție mai mare de 30%. Așa cum am promis, fermierii o să fie despăgubiți. Cuantumul acestui ajutor de stat – pentru că discutăm aici despre bani din Bugetul național – este în jurul a 200 de euro. La grâu 925 de lei, la rapiță 1.002 lei, la orz 912 lei, deci aproximativ 200 de euro este acest cuantum, iar bugetul necesar este de 1.150.900 lei. Noi am făcut actul normativ, l-am notificat la Comisie (n.r. – Europeană). Am făcut o pre-notificare, avem acordul Comisiei. În rectificarea de Buget o să completăm cu sumele necesare acestor despăgubiri. La sfârșitul lunii august, fermierii o să fie despăgubiți”, a declarat ministrul Adrian Oros.



Alte declarații făcute de ministrul Agriculturii în intervenția de pe B1 TV





Întrebat dacă va exista și o cofinanțare din fonduri europene, dar și ce culturi sunt cele mai afectate, Adrian Oros, ministrul Agriculturii, a răspuns: „Nu vor fi cofinanțate, discutăm aici de Bugetul național. Sunt afectate culturile de grâu, peste 70% din ceea ce s-a semănat în toamnă sunt culturi de grâu, dar și secară, triticale, orz, orzoaică, ovăz, rapiță. Cam ce se seamănă în toamnă. Pentru alte tipuri de despăgubiri, ca să compensăm pierderile care sunt consecința evoluției pandemiei COVID-19, acolo putem utiliza și bani europeni, pentru că și în agricultură, și în industria alimentară chiar dacă activitatea nu a fost întreruptă – și noi am insistat ca această activitate să nu fie întreruptă și restricțiile de mișcare în perioada acelor ordonanțe militare să nu cuprindă și agricultura, și industria alimentară – s-au înregistrat pagube în primul rând din cauza stocurilor foarte mari, pe care unii dintre fermieri sau procesatori le au. A scăzut foarte mult consumul, s-a închis sistemul HoReCa și au pierderi și aceștia. Acolo vom putea folosi bani europeni, 80 de milioane de euro care au rămas din PNDR 2014-2020, din programele și măsurile care n-au fost accesate, dar și acolo vom veni consistent cu completări de la Bugetul de stat, pentru că vom sprijini fiecare sector de activitate din agricultură și industria alimentară care a înregistrat pierderi în această perioadă”.