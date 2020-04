Criza coronavirus este dublată de o secetă extremă, ceea ce afectează și mai rău sectorul agricol, a afirmat Adrian Oros, ministrul Agriculturii, într-o conferință de presă susținută miercuri, precizând totodată că datele oferite de Administrația Națională pentru Meteorologie „nu sunt deloc încurajatoare”. Demnitarul a mai subliniat că, alături de colegii din Ministerul Afacerilor Interne, a emis un ordin prin care organismele județene și locale pentru situații de urgență vor avea o bază legală, astfel încât să constate pagubele produse de secetă, iar femierii să poată fi despăgubiți.



„Din păcate, peste criza coronavirus, în toată această perioadă s-a instalat și o secetă puternică, o secetă extremă. Unii dintre specialiști și dintre fermieri spun că nu au mai întâlnit, mai ales în Moldova și în Dobrogea, o asemenea secetă. Chiar dacă, în ultimele ore și probabil în următoarele zile, o să mai fie precipitații, datele pe care le avem de la ANM nu sunt deloc încurajatoare, pentru că s-au înregistrat precipitații în medie de 5 litri pe metru pătrat în toată țara, izolat, mai ales în zonele din nord-vest, între 10 și 15 litri pe metru pătrat”, a declarat Adrian Oros.

El a adăugat că, „în săptămâna 20 – 27 aprilie, tot în jumătatea vestică mai mult, s-ar putea înregistra precipitații cu valori între 10 și 20 de litri pe metru pătrat, care ar ameliora rezerva de apă de la suprafața solului, dar în aceeași parte a țării. Din păcate, în Moldova, în Dobrogea, așa cum am putut constata cu toții și cum constată zi de zi fermierii care lucrează acolo pământul, deficitul acumulat în sol este semnificativ și de lungă durată. Asta a condus la o secetă pedologică puternică și extremă, care a compromis în mare parte culturile de toamnă, acolo unde nu a fost posibilitatea de a se iriga”.



Adrian Oros, ministrul Agriculturii, a explicat că a emis un ordin, prin care comitetele județene și locale vor putea constata pagubele produse de secetă, pentru ca mai apoi fermierii să poată fi despăgubiți.

„Vreau să subliniez că, de 10 ani, fermierii nu au mai fost despăgubiți pentru pagubele produse de secetă, deși exista un ordin și există Ordinul nr. 459 din 2019, care se referă la seceta hidrologică, și există Hotărârea de Guvern nr. 557 din 2016, conform căreia trebuia să apară un regulament privind gestionarea situațiilor de urgență generate de feneomene meteorologice extreme, având ca efect seceta pedologică. Acest ordin nu a fost emis, de aceea astăzi, împreună cu colegii de la MAI, am emis acest ordin în așa fel încât echipele care se vor constitui la nivel județean, cât și la nivel local – comitetele județene, respectiv locale pentru situații de urgență – să aibă o bază legală ca să constate pagubele produse datorită secetei. În multe județe, aceste echipe au început să constate pagubele, chiar dacă acest ultim ordin nu era încă emis, pentru că le-am dat dispoziție încă de la începutul crizei, atunci când fermierii ne-au solicitat, ca acolo unde sunt solicitări aceste comitete județene și locale pentru situații de urgență să se deplaseze și să consemneze, și să monitorizeze exact care sunt pagubele. În momentul în care vom finaliza aceste constatări privind pagubele produse de secetă, vom evalua exact care este valoarea acestor pagube și toți fermierii care sunt afectați vor fi despăgubiți”, a mai spus Adrian Oros, ministrul Agriculturii.

