Ministrul propus la Agriculturi, Adrian Oros, a primit aviz pozitiv, marți, în comisiile de specialitate din Parlament.

Acesta a primit 18 de voturi „pentru”, 14 „împotrivă” şi 2 „abţineri”.

Amintim că Oros a primit aviz pozitiv și în urma audierilor din 19 februarie, pentru Guvernul Orban II.

În timpul audierilor, acesta a declarat că a găsit mai multe nereguli la minister, amintind de faptul că a descoperit în câteva judeţe "dezastru" legat de fraudarea de fonduri pe lucrări fictive, dar şi suprafeţe mari date pe nişte redevenţe "ridicole".

"Am găsit şi unele lucruri le-am şi spus, unele lucruri nu este recomandat să le spun pentru că sunt într-o anumită fază de analiză la diverse instituţii, am găsit mari probleme la ANIF. Azi dimineaţă fostul director general ANIF şi-a dat demisia pentru că am găsit în câteva judeţe dezastru legat de fraudare de fonduri pe lucrări fictive. Am găsit şi la ADS probleme foarte mari, suprafeţe mari date pe nişte redevenţe ridicole, pe zeci de ani, iar terenul în timpul utilizării, terenului i-a scăzut bonitatea în timpul utilizării. Asta trebuia să fie practic o condiţie de întrerupere a contractului, dimpotrivă, li s-a scăzut redevenţa pentru că a scăzut bonitatea terenului în timpul utilizării. Sunt lucruri foarte, foarte grave pe care noi le-am sesizat, Corpul de Control le-a sesizat şi le cercetează cei care sunt în măsură”, a afirmat ministrul Agriculturii.