Adrian Oros: Prin măsurile de sprijin pe care le oferim, încercăm să compensăm pierderile fermierilor atât cât ne permite bugetul (VIDEO)

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a vorbit marți, în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, despre criza alimentară.

"La asta duc schimbările climatice. Dacă anul trecut a fost, din punct de vedere al temperaturii, un an călduros și s-au putut înființa culturile în schimb, rezerva de apă din sol a fost foarte mică, regimul precipitațiilor total nesatisfăcător, fermierii având pagube imense. De data asta avem apă la un nivel optimal, în schimb s-a înregistrat această vreme foarte rece, în care s-au întărziat cu o lună sau o lună jumătate unele lucrări agricole sau înființarea unor culturi, ceea ce face ca nu neapărat să scadă productivitatea, ci ca acele produse să apară mai tărziu pe piață.

Prin măsurile de sprijin pe care le oferim atât din bani europeni cât și din bani de la bugetul național tranzitoriu, încercăm să compensăm pierderile fermierilor atât cât ne permite bugetul. Deși, toate subvențiile din bani europeni sunt în același cuantum ca și anul trecut. Doar la ajutor național tranzitoriu, deocamdată până la rectificare, sumele au fost mai mici, În rest, celelalte programe de susținere se derulează în aceeași parametrii ca și anul trecut.''

