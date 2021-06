Adrian Oros: Producem cam 30% din consumul de carne de porc. Deficitul comercial în 2020, 620 de milioane de euro / Nimeni nu respectă minimele măsuri de biosecuritate, deși sunt lucruri simple (VIDEO)

România produce aproximativ 30% din carnea de porc consumată la nivel național, în timp ce restul de 70% este asigurată din importuri, a declarat Adrian Oros, ministrul Agriculturii, care a precizat că anul trecut deficitul comercial a fost de 620 de milioane de euro.

Ministrul Agriculturii, pe B1 TV. Adrian Oros, despre pestă și relansarea porcului românesc

Întrebat de Silviu Mănăstire la „Dosar de politician”, luni seară, cum arată situația în ceea ce privește pesta porcină, ministrul Agriculturii a declarat: „Din nefericire, această pandemie de coronavirus nu numai că a dat economia peste cap, a ecranat aproape orice subiect important și peste porcină a trecut în plan secund – asta nu înseamnă că ea nu evoluează, apar focare. Acele instituții și acele forțe de ordine care urmau să ia măsuri pentru restricționarea circulației animalelor, porcilor domestici (...) s-au ocupat de altceva”.

Întrebat dacă problema s-a acutizat și dacă la ora actuală România își mai produce carnea de porc pe care o consumă, Adrian Oros a explicat: „Producem cam 30% din consum, din toate datele. Restul este import. Anul trecut, am înțeles, a fost an electoral, am încercat și anul acesta să aduc în dezbatere – o spun încă o dată, nu vreau să mă dau deoparte, pentru că sunt medic veterinar, atribuțiile Ministerului Agriculturii în gestionarea bolii sunt 0, aici au atribuții ANSVSA, MAI, cei de la situații de urgențe și mediu, dar am dorit și am scris împreună un draft de ordonanță de urgență, pe care să o trecem prin Parlament, să fie un acord al tuturor forțelor politice, că trebuie să rezolvăm și această problemă dacă vrem să relansăm porcul românesc. Altfel, discutăm povești”.

„Noi pentru creșterea porcului și creșterea păsării dăm subvenții pe bunăstare, sume importante, cam 263 de milioane în următorii doi ani, dar ce folos că cheltuim o grămadă de bani pentru despăgubiri și pentru a combate focarele care apar tot timpul, pentru că nimeni nu respectă minimele măsuri de biosecuritate, care nu sunt altele decât cele din Covid. Spre deosebire de Covid, un animal infectat egal un animal mort”, a mai spus el.

Întrebat cam la ce nivel se ridică pierderea, ministrul Agriculturii a răspuns: „Deficitul comercial pentru carnea de porc a fost anul trecut de 620 de milioane euro, atât am importat carne de porc. Repet, multă lume, sigur, din populism sau din alte motive a spus că, dacă aplicăm aceste măsuri de biosecuritate și în fermele mici, și în gospodării, vrem să distrugem din gospodărie – nu se pune problema! Ideea este să avem o evidență foarte clară a tuturor animalelor, să fie o trasabilitate, minime măsuri de biosecuritate atunci când te duci într-o zonă infectată și te întorci în coteț, la porcul tău, să te dezinfectezi. Sunt lucruri simple care trebuie respectate, dar se pare că nu se dorește. Eu cred că, totuși, vom crește de această criză Covid și vom ajunge să ne ocupăm și de alte lucruri la fel de importante, cel puțin pentru economie”.

„Sper ca această ordonanță de urgență să treacă foarte repede, inclusiv prin Parlament, și fiecare instituție, și fiecare crescător, și cel mic, și cel mare, să își facă datoria. Dacă toți ne facem datoria, încet o să avem și rezultate", a adăugat ministrul Adrian Oros, care a vorbit pe B1 TV și despre partea de agricultură din PNRR.