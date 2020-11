Adrian Oros, replică pentru primarii care au criticat Guvernul: În starea de urgență, ei au închis pieţele tocmai pentru a sabota măsurile Executivului. Acum situația e alta

Adrian Oros, ministrul Agriculturii, a remarcat ipocrizia unor primari care reproșează acum Guvernului PNL închiderea piețelor, deși ei au făcut la fel în perioada stării de urgență, deși nimeni nu le ceruse acest lucru. Ministrul liberal și-a exprimat apoi convingerea că autoritățile locale vor găsi soluții ca producătorii autohtoni să-și poată vinde mărfurile în continuare, chiar și după ce piețele închise nu mai vor funcționa, ca măsură anticoronavirus. De altfel, după discuții cu premierul Ludovic Orban, numeroși primari au luat măsuri pentru amenajarea unor piețe volante sau pentru organizarea tarabelor în spațiu deschis.

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, replică pentru primarii care au reproșat Guvernului PNL închiderea piețelor

Duminică, ministrul Agriculturii le-a bătut obrazul unor primari care au criticat Guvernul pentru închiderea piețelor, deși ei au făcut același lucru în timpul stării de urgență.

„Eu readuc aminte tuturor că în perioada stării de urgenţă, când nimeni nu cerea închiderea pieţelor şi unii primari, tocmai pentru ca să saboteze măsurile pe care Guvernul atunci le lua, au închis pieţele, am ieşit public şi am spus că aceste pieţe trebuie lăsate deschise, cu respectarea tuturor normelor privind prevenirea acestei viroze”, a declarat Adrian Oros, la Realitatea Plus, potrivit News.ro.

Acesta a precizat că acum Guvernul a dispus închiderea piețelor deoarece situația epidemiologică este mult mai îngrijorătoare.

Întrebat dacă autorităţile iau în calcul acordarea de compensaţii financiare celor care nu vor mai reuși să-și vândă marfa, ministrul s-a arătat convins că „toţi primarii şi administratorii de pieţe care sunt bine intenţionaţi” au găsit soluţii pentru ca producătorii autohtoni să-și poată vinde mărfurile în continuare.

„Fiecare UAT urmează să comunice public soluţiile funcţionale în cursul acestei zile. Indiferent de varianta de lucru aleasă, aceasta va fi monitorizată zilnic de instituţiile statului cu responsabilităţi în domeniu, astfel încât riscul de îmbolnăvire a cetăţenilor să fie cât mai redus”, a transmis Oros, într-o postare pe Facebook.

„Cât priveşte compensarea pierderilor datorate evoluţiei COVID, acest lucru se întâmplă şi producătorii o ştiu", a mai punctat Oros, amintind de sprijinul din fonduri europene atât pentru producătorii din sectorul zootehnic, cât şi pentru cei din sectorul vegetal.

Se organizează piețe deschise, ca producătorii autohtoni să-și poată vinde marfa în continuare

În mai multe localități, tarabele din piețele închise au fost mutate în afară, iar primarii au dispus organizarea de piețe volante, astfel încât productorii autohtoni să-și poată vinde marfa și după ziua de luni, când piețele închise nu vor mai funcționa.

Măsurile au fost luate după ce premierul Ludovic Orban a discutat cu peste 100 de primari, cărora le-a solicitat să găsească soluții.

De altfel, într-o discuție cu Nicușor Dan, Primarul General al Capitalei, Orban a catalogat drept „o prostie” acuzația unor politicieni conform căreia Guvernul liberal are ceva cu producătorii locali.