Adrian Țuțuianu: Sunt zeci de mii de bolnavi non-COVID care nu au mai fost tratați. Trebuie să deschidem spitalele / Românii vor să sancționeze prin vot prestația proastă a Guvernului PNL (VIDEO)

Adrian Țuțuianu, senator Pro România, a susținut vineri seară, pentru B1 TV, că trebuie „deschise spitalele” deoarece, de la izbucnirea epidemiei de coronavirus, mulți bolnavi non-COVID nu au mai primit tratament. El a declarat că sunt români care suferă de cancer, boli de inimă ori care au nevoie urgentă de intervenții chirurgicale și care nu au fost tratați în ultimele opt luni. Țuțuianu a ținut să critice modul în care Guvernul PNL a gestionat criza sanitară și a precizat că, din discuțiile pe care le-a mai avut cu românii, a constatat că aceștia se tem în continuare de coronavirus, dar se vor proteja și vor să se prezinte la alegerile parlamentare tocmai pentru a-i sancționa pe liberali.

Senatorul Adrian Țuțuianu a explicat ce ar urma să se întâmple acum că președintele Klaus Iohannis a retrimis Parlamentului spre reexaminare legea ce prevede că Parlamentul este cel care decide data alegerilor legislative.

„Vom avea alegeri pe 6 decembrie. Am susținut și noi nevoia amânării lor pentru că este justificată de situația din domeniul sanitar. Am văzut declarații aberante ca cea a dl Orban potrivit căreia alegerile nu au contribuit și nu generează nicio problemă pentru situația oamenilor, dar era previzibilă și reacția președintelui României. A ținut până în ultima zi a termenului constituțional legea care a fost anterior atacată la CCR, a făcut cerere de reexaminare, Parlamentul o va repune în discuție, probabil va trece în următoarele 3 - 4 zile de Parlament. Suntem deja anunțați că va fi din nou o acțiune la CCR. Rămâne să vedem în ce măsură mai funcționează majoritatea din Senat și din Camera Deputaților, în condițiile în care foate mulți parlamentari din PSD au rămas în afara jocului politic, nu se mai regăsesc pe liste și sunt supărați. Ăsta e un aspect de moment. Pe de altă parte, bănuiesc că cei care au decis - și eu sunt unul dintre cei care au considerat că Parlamenul trebuie să stabilească data alegerilor - își vor menține punctul de vedere. Va trece în 3 zile prin Parlament, va fi iar atacată la Curte, mai trec două săptămâni și practic legea va intra în vigoare, după promulgare, după 6 decembrie”, a declarat Adrian Țuțuianu, pentru B1 TV.

