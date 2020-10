Adrian Zuckerman, despre alegerile locale: Au continuat să pună distanţă între naţiune şi „baronii-tâlhari” roşii / Ambasadorul SUA i-a lăudat pe Klaus Iohannis și Ludovic Orban (VIDEO)

Adrian Zuckerman, ambasadorul Statelor Unite în București, a declarat, joi, că alegerile locale din 27 septembrie au mărit distanța între poporul român și „baronii-tâlhari” roşii care au manipulat legea pentru a-şi umple buzunarele. El a ținut apoi să-i laude pe președintele Klaus Iohannis și pe premierul Ludovic Orban, liderul PNL. Totodată, diplomatul s-a arătat încântat de modul în care România a gestionat epidemia de coronavirus.

Ambasadorul SUA în România, Adrian Zuckerman, a catalogat rezultatul alegerilor locale ca fiind o separare și mai clară a națiunii române de politicienii corupți care au furat țara atâția ani până acum.

„Poporul român continuă să se elibereze din cătuşele moştenirii corupte lăsate în urmă de regimul comunist. În urmă cu doar două săptămâni, am fost martorii unui proces electoral care a continuat să pună distanţă între naţiune şi „baronii-tâlhari” roşii care au manipulat legea pentru a-şi umple buzunarele, în detrimentul poporului român, pe care au fost aleşi să îl deservească”, a declarat Zuckerman, la Forumul Institutului Aspen.

Sursă Video: U.S. Embassy Bucharest

